The Flash tendrá que esclarecer un robo

AVANCE CAPÍTULO 4 | THE FLASH

The Flash detiene un robo, pero los culpables consiguen escapar después de disparar a un guardia, así que Flash opta por salvar al hombre en vez de seguir a los criminales. Además, un maligno enemigo posee un arma fría que podría acabar con The Flash. ¿Qué pasará finalmente con el hombre más rápido de la tierra? No te pierdas el próximo lunes una nueva entrega de 'The Flash', en Antena 3.