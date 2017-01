The Flash y el Capitán Frío mantendrán un enfrentamiento épico

FOTOS DEL CAPÍTULO CUATRO DE 'THE FLASH'

The Flash detiene un robo pero los culpables huyen tras disparar al guarda. The Flash elije salvar la vida del hombre en lugar de perseguir a los criminales. Joe enseña a Barry un libro de sospechosos y Barry identifica a Leonard Snart (Wentworth Miller) como el líder del grupo de ladrones. Snart roba el ‘arma fría’ que podría matar a The Flash. El doctor Wells se pone furioso cuando se da cuenta de que Cisco construyó el ‘arma fría’ sin decírselo a nadie y ahora ha desaparecido. Mientras, Iris ve cómo su padre la ignora tras enterarse de su relación con Eddie. Finalmente, The Flash y el Capitán Frío mantienen un enfrentamiento épico. #TheFlash4