Snart roba el ‘arma fría’ que podría matar a The Flash

AVANCE CAPÍTULO 4 'THE FLASH' | GPING ROGUE

Snart roba el ‘arma fría’ que creó Cisco y que podría matar a The Flash. El doctor Wells se pone furioso cuando se da cuenta de que Cisco construyó el ‘arma fría’ sin decírselo a nadie y ahora ha desaparecido. Mientras, Iris ve cómo su padre la ignora tras enterarse de su relación con Eddie. Finalmente, The Flash y el Capitán Frío mantienen un enfrentamiento épico. Esta noche, nuevos capítulos de 'The Flash' a las 22:30 horas en Antena 3, #Theflash4