¡Caitlin Snow es la amiga de Barry que más os gusta en 'The Flash'!

RANKING CERRADO

The Flash tiene la suerte de contar con buenos amigos a los que recurrir cuando un temido metahumano amenaza Ciudad Central. No sabemos a quien prefiere Barry, pero si conocemos ya vuestra opinión. Caitlin Snow es la amiga de The Flash que mejor os cae. Su carácter amable, su inteligencia y su lealtad al superhéroe, hacen de ella la mejor amiga posible. Con 2969 votos, Caitlin es la preferida por los internautas.