Barry y el equipo tendrán que buscar a Ronnie, el prometido de Caitlin

avance capítulo 13 'The Flash' | The nuclear man

Tras el ataque de Ronnie a un físico, Barry y el equipo coinciden en que tendrán que buscar al prometido de Caitlin, quien es ahora un poderoso metahumano. Deducen que la mejor forma de dar con Ronnie es encontrar al Dr. Martin Stein, que estaba trabajando en un proyecto llamado F.I.R.E.S.T.R.O.M. Barry se esfuerza por equilibrar sus actividades como The Flash y su relación con Linda Park. Mientras, Joe pide la ayuda de Cisco para investigar el asesinato de Nora Allen y el general Eiling regresa a Ciudad Central. No te pierdas este lunes a partir de las 22.30h los nuevos capítulos de 'The Flash'.