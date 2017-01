La impactante historia de 'Raíces' llega a Antena 3

Antena 3 estrenará muy pronto "Raíces", una miniserie de cuatro capítulos, basada en la obra de Alex Haley 'Roots: The Saga of an American Family' (Raíces: la saga de una familia norteamericana).

'Raíces' es un retrato histórico de la esclavitud estadounidense que narra el viaje de una familia y su voluntad de sobrevivir y, en última instancia, llevar a cabo su legado a pesar de las dificultades.

El reparto estelar incluye a los ganadores del Óscar, Forest Whitaker ("Fiddler") y Anna Paquin ("Nancy Holt"); Laurence Fishburne ("Alex Haley") nominada al Óscar y vencedora del Premio Emmy; Jonathan Rhys Meyers ("Tom Lea") nominado al Premio Golden Globe y nominado al Emmy; Ganadora del premio Tony Anika Noni Rose ("Kizzy"); Ganador del Premio Grammy Tip "T.I." Harris ("Cyrus"); Chad L. Coleman ("Mingo"); Emayatzy Corinealdi ("Belle"); Matthew Goode ("Dr. William Waller"); Derek Luke ("Silla Ba Dibba"); Mekhi Phifer ("Jerusalén"); James Purefoy ("John Waller"); Erica Tazel ("Matilda"); Regé-Jean Page ("Chicken George") y Malachi Kirby ("Kunta Kinte").

Sinopsis:

En Gambia, África Occidental, en 1750, Kunta Kinte nace de una familia Mandinka encabezada por el guerrero Omoro y su esposa Binta Kinte. Cuando alcanza los 15 años, Kunta Kinte es capturado por traficantes de esclavos y junto con otros 140 hombres y mujeres, es llevado a bordo del Lord Ligonnier, una nave negrera comandada por el Capitán Thomas Davies para un viaje hasta las colonias inglesas en Norteamérica. Kunta Kinte será vendido a una plantación propiedad de John Reynolds y se le dará el nombre de Toby. Tras varias ocasiones en las que intentará escapar, Kunta Kinte aprenderá lo que significa ser un esclavo pero vivirá atormentado por sus raíces mandinkas y su recuerdo de haber sido libre alguna vez.