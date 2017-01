Roc y Lleó se despiden del resto

Toni no puede ser el donante de riñón que necesita Bruno porque no son compatibles. Por lo que Toni tiene que abandonar el hospital ya que no puede prolongar su baja durante más tiempo. Sin embargo, Àlex comenta con el Mir Josep que están realizando un estudio en otro hospital de la enfermedad que Toni padece, por lo que podría ser la prórroga que él necesita para evitar ir a una casa de acogida.

Benito se encuentra en el ‘limbo’ con Roc y le comenta que, probablemente, para salir del coma, tiene que hacer lo mismo que hizo para quedarse atrapado en ahí: saltar del trampolín. Finalmente, Roc despierta rodeado de sus amigos y la atónita mirada de su madre.

Al enterarse Lleó de que Jordi, Cris y Toni se van del hospital se siente frustrado y busca refugio en las personas que se quedan: Benito y Roger. Finalmente, decide despedirse de todos ellos junto a Roc y… se funde en un dulce beso con Cris.