Los médicos dan a Lleó un 3% de vida

PULSERAS ROJAS | TEMPORADA 2 | CAPÍTULO 11

La fiesta de cumpleaños de Lleó se ve truncada por la peor de las noticias. Los doctores le dan un 3% de posibilidades de vivir. Los resultados del TAC no son buenos, el cáncer de hígado no ha disminuido, ha aumentado y entrado en una fase difícil de controlar. Otras zonas del cuerpo se han contagiado, el estómago y el testículo izquierdo... Lleó no puede más.