Cris intenta quitarse la vida

La madre de Ignasi se emociona con la pregunta que le hace Jordi y le reconoce que sólo los que te quieren te preguntan si tienes miedo. Tiene miedo porque no esperaba estar sóla en este momento y está austada porque le pueda pasar algo a la niña.



La gente no sabe lo que es luchar y nunca tirar la toalla le dice su madre a Roc. "Durante los tres años que estuviste en coma lo abandoné todo pero ahora que te veo sonreir, entonces se que valio la pena"



Lleó es la persona elegida para que entre a ver a Cris al quirófano, elegido además por Víctor. Lleó le pide a Cris que vuelva, que se recupere para que ambos se aclaren e intenta despertarla con un beso sabiendo que él no es su príncipe azul.

Lleó le dice a Rym que le gusta mucho pero que entre ellos no puede haber nada más porque nunca ha dejado de pensar en otra persona y le pide perdón por haberle dado a entender que podría haber habido algo entre ellos