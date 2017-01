Albert Espinosa, creador de 'Pulseras rojas'

Obras de teatro como El fascinante chico que sacaba la lengua cuando hacía trabajos manuales, Tu vida en 65 o Los pelones. Ha estrenado en el Teatre Nacional de Catalunya, elTeatre Lliure y el Centro Drámatico Nacional. Y ha conseguido el premio TeatreBcn,Butaca y el Chivas como mejor autor. Durante las navidades del 2012 estrenará nueva obra de teatro en el Teatre Nacional de Catalunya.

En televisión ha escrito más de 20 producciones en distintos ámbitos, y destaca la creación propia (idea original y creación de los 13 capítulos) de la serie de televisión Polseres Vermelles, cuyos derechos han sido adquiridos por la productora DreamWorks de Steven Spielberg y será adaptada por Marta Kauffman (creadora de Friends) para la cadena ABC (con el título de The Red Band Society). Polseres Vermelles, que también se emitirá a nivel estatal tanto en el canal TNT de la plataforma Digital Plus y en Antena 3, está basada en su libro El mundo amarillo y en su propia vida y lucha contra el cáncer. La serie ya ha sido galardonada con el premio al mejor guión en los Seoul International Drama Awards, y además ganó la mención especial en los Prix European 2011 a las mejores series de Europa. Y ha sido vendida a México, Finlandia y toda Sudamérica.

Los libros de Albert Espinosa (El mundo amarillo, Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo y Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven) se han convertido en un éxito literario superando el medio millón de ejemplares vendidos de toda su obra. Además acaba de recibir el premio Protagonistas, que otorga el periodista Luis del Olmo, en la categoría de literatura. Su última novela Si tú me dices ven lo dejo todo… pero dime ven // Si tu em dius vine o deixo tot però digue’m vine, que se publicó el pasado mes de marzo, lleva vendidos más de 350.000 ejemplares con 24 reimpresiones hasta la fecha, fue el libro más vendido en Sant Jordi y en la Feria de Madrid y ha estado más de 15 semanas en el número 1 del ranking de los libros más vendidos.

Sus libros ya han sido vendidos a 17 idiomas. Entre otros: Francia, Alemania, Holanda, Italia, Polonia, Rusia, Serbia, Bulgaria, Portugal, Noruega, Finlandia, Corea, Grecia, Brasil...

Todos sus libros están además disponibles en Ebook, encontrándose entre los libros más vendidos en este soporte. Si tú me dices ven lo dejo todo pero dime ven está también disponible en el AppStore de iTunes como aplicación (APP) para iPad.