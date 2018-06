Federico Aguado es Sergio Rueda

Sergio nació con una discapacidad psíquica que hace que su padre, Juan Rueda, se avergüence de él y no le deje salir nunca de la finca. Lo más parecido que tiene a un amigo es su hermano Fernando, al que casi no veía y ahora menos que éste está en la cárcel, aunque le visitará muy a menudo. La ausencia de Fernando en casa hará que "Sergio se sienta más hombre e independiente", aunque tendrá que convivir con su padre y Agneska, pero "el vínculo entre ellos no será muy bueno".

Federico Aguado destaca que en la segunda temporada de 'Mar de plástico' se verá otra faceta de Sergio en la que su personaje "intentará tener una relación con el resto del pueblo". Para el actor, interpretar a un personaje como Sergio "es muy bonito y creativo".