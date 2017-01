Inteligente, luchadora y vital, Olivia no ha tenido una vida fácil. Creció en un orfanato junto a su hermano, el teniente de la Guardia Civil Raúl Pando. Ambos se han criado entre habladurías sobre sus padres. Él, desaparecido en extrañas circunstancias. Ella, ingresada en el psiquiátrico por defender que su marido había muerto presa de un ataque de hombres lobo.

Se casó con su novio de toda la vida y con él tuvo a su hijo Tomás. Formaron una pareja perfecta hasta que, hace unos años, una enfermedad degenerativa acabó con él. Aunque Tomás ha desarrollado la misma enfermedad y está empeorando rápidamente, Olivia es muy exigente con él y no le consiente el victimismo. Aceptará la invitación de Sara de irse a vivir con ella y su hija Leire a su casa, más accesible para su hijo Tomás, que debe moverse en silla de ruedas.

Desde que murió su marido, Olivia no ha vuelto a enamorarse, pero no puede ignorar que ha empezado a sentirse atraída por Fernando, el padre de Joel. Muy pasional, se deja llevar fácilmente por sus sentimientos, lo que no quita para que sea una excelente profesional. Enseguida se convertirá en la mano derecha de Sara, con quien desarrollará una gran complicidad tanto personal como laboral.

Olivia Molina

Perteneciente a una de las sagas artísticas más conocidas de España, Olivia Molina goza de un gran currículum tanto en cine y televisión como en teatro. Ha participado en películas como “Memorias de mis putas tristes”, “Dieta Mediterránea” y “School Killer”, junto a obras como “El graduado”, “Un enemigo del pueblo” y “La caída de los dioses”, pero ha sido en la televisión donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera como actriz. La serie “Al salir de clase” le proporcionó una gran popularidad; a partir de entonces ha intervenido en conocidas ficciones como “Física o Química”, “Un burka por amor”, “El síndrome de Ulises” y “A tortas con la vida”.