Leire sabe que Joel es un hombre lobo

TEMPORADA 2 - CAPÍTULO 15

Los chicos son incapaces de abrir una puerta de hierro en el túnel que han descubierto. Leire sabe que Joel puede hacerlo, igual que sabe que puede oirle susurrar a 100 mentros. "Entiendo por qué me has mentido pero ya está, se acabó, no puedes seguir escondiéndote".