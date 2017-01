Raúl no sabe que hacer con su vida, después de besarse con Sara no puede apartar sus ojos de ella, es verle y no parar de sonreir. La guardia civil busca huellas dactilares en la botella que Diego utilizó para adormilar a Sonia mientras la tenía retenida. Joel y Riky discuten.

Joel intenta tranquilizar a Leire y le dice: "No me tengas piedo porque puedo saber siempre dónde estás, puedo oír tu risa desde cualquier sitio y cuando lloras sólo quiero abrazarte".