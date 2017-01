El alcalde secuestra a Vera y Olivia

Parece que Sara y Raúl han sobrevivido a la explosión dentro de la cueva, pero la jueza está atrapada entre las piedras y no puede moverse. El tiempo corre en su contra. Ambos vivirán angustiosos momentos sin poder escapar, al borde de la muerte. Durante esas horas agónicas Sara y Raúl se dan cuenta del tiempo que han perdido negando sus sentimientos o de las veces que han querido besarse y no lo han hecho. La jueza tiene una herida que no deja de sangrar y cada vez está más débil. El pesimismo comienza a apoderarse de ellos, nadie sabe dónde están y son conscientes de que tienen muy pocas posibilidades de que les encuentren.

Una vecina de Ricky ha avisado a la Guardia Civil porque los muchachos llevan varios días viviendo solos. Nacho acude al instituto para llevarse a Ricky al cuartel, donde ya le está esperando su hermana. Parece que es inevitable, ya han avisado a una asistente social para que se haga cargo de la pequeña Lucía y el volverá al reformatorio. Justo cuando están a punto de llevarse a la niña, aparece Elena dispuesta a hacer un trato: si le dejan llevarse a sus hijos, les pasará información crucial para sus investigaciones sobre todo lo que está ocurriendo en la reserva.

Mientras el teniente y la jueza están atrapados, las reveladoras declaraciones de la madre de Ricky servirán a Sonia para dar con la respuesta a todas las preguntas que se han estado haciendo hasta ahora. Lo que parecían extraños sucesos, los incendios repentinos, los desmayos en masa, la aparición de un hombre moribundo en la cripta deSan Clemente… Todo cobrará sentido.

Ahora que Ricky no va a acabar en el reformatorio regresará al instituto dispuesto a ayudar a Joel y al resto de la pandilla a encontrar al caza lobos.

Fernando aprovecha que ve a Leire por los pasillos del instituto para preguntarle qué pasó durante la fiesta de la Luna Nueva. Él teme que finalmente el cazador de hombres lobos logre su objetivo y acabe con la vida de Joel y así se lo hace saber a Leire. El joven se está arriesgando demasiado por su chica y si siguen juntos él terminará muriendo por su culpa. A Leire le destroza el corazón que Fernando le haga tal afirmación y piensa qué es mejor para los dos. ¿Hará caso Leire a Fernando y dejará aJoel, por el bien de los dos? O ¿seguirá adelante con su historia de amor pase lo que pase?