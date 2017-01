Les cuenta también que había alimentado su hambre de venganza por Bart, pero que al entrar Selma en su vida, ya no deseaba vengarse del niño, ya que se había esforzado por ser un prisionero ejemplar y así lograr la libertad condicional.

La historia de Bob hace que los Simpson comiencen a verlo con otros ojos, todos excepto Bart, quien sabía que Bob seguía siendo el mismo de siempre. Bob, luego, le agradece a Bart por haberlo mandado a prisión, ya que eso le había permitido conocer a Selma. Un segundo después, le propone matrimonio. Selma acepta, feliz.



Bob aparece luego en el programa de Krusty para hacer las paces con él; Lisa, luego, le dice a Bart que lo perdone tal como había hecho Krusty, pero Bart se niega, ya que seguía firme en su convicción de que no había cambiado.



Cuando Selma descubre que Bob odia a su amado MacGyver y no puede ocultarlo, la pareja queda a punto de romperse. Homer, entonces, les explica la solución que usaban Marge y él cuando no estaban de acuerdo en lo que veían por televisión: él se iba a tomar unas cervezas y volvía "mas enamorado de lo que estaba cuando se fue". Bob está de acuerdo en hacer lo mismo cuando Selma mirase MacGyver.



Cuando llega el día de la boda de Selma, todos los habitantes de Springfield parecen estar presentes, incluso el jefe Wiggum. Selma decide filmar su luna de miel, y la cámara capta una imagen de Bob enfurecido con los encargados del hotel, ya que no le habían dado la habitación que había pedido, una que tenía chimenea.



Una noche, Selma se va a ver a MacGyver, mientras que Bob va al restaurante del hotel para tomar unos tragos. Cuando él está bebiendo, la habitación de Selma explota repentinamente. Bob corre a pedir ayuda desesperadamente a los conserjes del hotel, ya que había habido un "accidente". En realidad, Bob había dejado la llave del gas de la chimenea abierta; ya que Selma en el pasado había perdido el sentido del gusto y olfato por un experimento de química, nunca se dio cuenta que la habitación se saturaba de gas. Y claro, después de McGiver siempre se fumaba su cigarro, en cuanto encendiera una chispa el gas ardería instantáneamente.