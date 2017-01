Jeremy le advierte que siendo anciano no debe agitarse tanto por que podría darle un ataque pero él no se tranquiliza y fue decirlo y que sucediera: el Abuelo cae al suelo y es llevado al hospital.



En el hospital, el abuelo, esta encamado y parecería a punto de morir por lo que cuando la familia se va decide decirle una verdad a Homer: que tiene un medio hermano. Luego le cuenta que conoció a una prostituta en una feria y tuvieron sexo.



Luego se casa con Mona y vuelve la feria pero esta vez es distinto porque la prostituta le trae un bebé que sin querer tuvo con ella. Más tarde le promete a Mona que no le dirá a Homer lo de su hermano aunque, como estaba a punto de morir, debía contárselo.



Homer busca el nombre de su hermano, se entera que fue dejado en el orfanatorio de Shelbyville y debe viajar, entra en una gasolinera y pregunta a un trabajador que por alguna razón también es Jeremy Freedman sobre el orfanato, pero le dicen que fue cambiado hace treinta años, Homer se larga a llorar y nota que el orfanatorio está en frente pero el director del orfanatorio (curiosamente el hermano gemelo de Julius Hibbert) le dice que no puede decirle el nombre de su hermano pero al final le dice que su nombre es Herbert Powell. Homer busca desperadamente a Herbert y cuando lo llama le ofrece de ir a su casa pero él contesta de por que no va él a la suya.