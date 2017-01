El episodio comienza cuando el director Skinner camina por la Escuela Primaria de Springfield y descubre que el hámster mascota del cuarto grado había muerto. Skinner le ordena al conserje Willie que enterrase el animal, pero mientras cava la tumba encuentra petróleo, haciendo rica a la escuela. Skinner y el Superintendente Chalmers piensan formas de gastar el dinero, aceptando algunas sugerencias de los estudiantes, incluyendo el consejo de Lisa de incluir a Tito Puente como profesor de música.



En la Planta de energía nuclear de Springfield, Homer descubre que el Sr. Burns no es capaz de recordar su nombre, pese a que había trabajado para él desde hacía diez años. Burns descubre que la escuela tiene un pozo de petróleo y decide apoderarse del mismo. Pronto coloca un taladro inclinado para sacarlo, obteniéndolo antes que la escuela. La perforación del pozo llevada a cabo por el Sr. Burns causa daño y sufrimiento a varios ciudadanos de Springfield: la taberna de Moe cierra y Moe y Barney se enfurecen; el Asilo de Ancianos de Springfield colapsa y el Abuelo se queda sin hogar; la casa del árbol de Bart se destruye y Santa's Little Helper sufre lastimaduras; y debido a la pérdida de dinero de la escuela, Tito Puente y el conserje Willie son despedidos.



Burns, luego, le revela a Smithers su mayor plan: la construcción de un disco movible gigante que podría bloquear permanentemente al sol en Springfield, obligando a los residentes a utilizar a todo momento la electricidad de su planta nuclear. Smithers, horrorizado, finalmente decide desafiar a Burns, insistiéndole en que había llegado demasiado lejos; éste, en respuesta, lo despide. Homer más tarde entra en la oficina de Burns y pinta su nombre en la pared con aerosol, esperando que Burns pudiese recordarlo. Burns lo ve escribiendo, pero sigue sin reconocerlo, por lo que Homer, furioso, lo ataca. Homer es arrastrado fuera del edificio por los empleados de seguridad, jurándole venganza a Burns.



En una reunión de los ciudadanos de Springfield llevada a cabo en el Ayuntamiento, la familia Simpson, junto con sus vecinos, furiosamente relatan sus problemas con el Sr. Burns al alcalde Quimby. Repentinamente, aparece Burns en el lugar y revela que está armado con una pistola para protección personal. Luego procede a activar el dispositivo para bloquear el sol, declarando que nadie sería capaz de detenerlo. Riendo de manera cruel, Burns abandona la sala.



La cámara lo muestra caminando por un callejón, mostrando simplemente su sombra. Burns puede ser oído diciendo: "Oh, eres tú, ¿por qué estás tan feliz? Ya veo. Creo que sería mejor que me lo des", mientras pelea con alguien, hasta que suena un disparo. Luego camina sin rumbo y cae sobre el reloj de sol de la ciudad. Los residentes de Springfield encuentran su cuerpo, pero nadie logra adivinar quién había sido el agresor, ya que todos tenían algo contra él. El jefe Wiggum dice que él resolvería el caso.