Después de que el autobús escolar es destruido, Homer es obligado a llevar a sus hijos y a otros niños a la escuela. En el camino, escucha una estación de radio en la que transmitían música de rock clásico. En una ocasión, se transmite una canción de Grand Funk Railroad, y Homer queda sorprendido al ver que todos los niños odian esa música, y que nunca la habían escuchado. Luego de pasar muchos días más esa música, Homer visita una tienda de discos y descubre que sus gustos musicales ya habían quedado en el pasado. Como resultado, decide llevar a Bart y a Lisa al festival musical de moda, Hullabalooza.

En el festival, Homer trata de parecer "buena onda" usando un gorro rastafari, pero es confundido por un policía y sacado del lugar. Luego de ser insultado por todo el público, Homer, enojado, patea un cañón, el que dispara un cerdo inflable de Peter Frampton hacia su estómago. El dueño del festival queda impresionado por la resistencia de Homer hacia los golpes, por lo que lo contrata como "fenómeno" del festival.



Como resultado, Homer sale de gira con los músicos y artistas que estaban en el festival; The Smashing Pumpkins, Sonic Youth y Cypress Hill. Homer, de repente, se da cuenta de que había empezado a formar parte de la buena vida: al estar en el mismo festival que los músicos de rock, era respetado por la juventud americana, incluyendo a Bart. Un día, la gira hace una parada en Springfield.



Unos días antes de presentar el show en su ciudad natal, Homer comienza a sentir dolores en el estómago y es enviado a un veterinario. El profesional le dice a Homer que si era golpeado por el cañón una vez más, su estómago explotaría y él moriría. Homer decide dejar el diagnóstico de lado, ya que, si dejaba de formar parte del festival, perdería su popularidad. Al principio, se dispone a hacer su presentación, pero a último momento esquiva la bala del cañón y salva su vida. Así, es expulsado del festival y sigue no siendo respetado por sus hijos, quienes le dicen que ya no era "buena onda".