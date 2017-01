Bart ve un comercial promocionando el videojuego de peleas "Bonestorm", y decide que debe tenerlo. Sin embargo, Marge se niega a comprárselo, ya que el juego (al estilo de Mortal Kombat) es muy caro y fomenta la violencia.



Bart trata de obtener el juego por sus propios medios, pero sus intentos fallan. En el Calabozo del Androide, el hombre de las historietas le dice a Bart que todas las copias del juego habían sido alquiladas. Sin embargo, todavía habían muchas copias del juego de Lee Carvallo, "Aprendiendo Golf". Dejando de lado el aburrido juego, Bart, más tarde, ve que Milhouse tenía Bonestorm y lo visita, esperando que se lo preste, pero el niño lo echa de su casa.



Desilusionado, Bart visita el local "Try-N-Save", un centro comercial con descuento. En la sección de electrónica, Bart ve a Jimbo y a Nelson robando artículos de la tienda. Luego, nota que la sección de los videojuegos estaba abierta. Pese a su conciencia, el niño no resiste la tentación y toma una copia de Bonestorm, lo esconde en su chaqueta y huye de la tienda.



Una vez fuera, Bart cree que está libre, pero en ese momento siente una mano sobre su hombro. Había sido atrapado por el guardia de seguridad de la tienda, Don Brodka. Bart es llevado a una pequeña habitación, donde Brodka llama a los padres del niño, pero al ver que no estaban les deja un mensaje en su contestador, informándoles del crimen de Bart. Brodka le dice que se vaya de allí y que jamás regrese, o si no tendría que enfrentar los cargos por el robo. Bart corre hacia su casa, logra llegar antes que sus padres y borra el mensaje de la contestadora, eludiendo el problema por un tiempo.



Al día siguiente, Marge anuncia sus planes por llevar a la familia a tomarse una fotografía a la tienda Try-N-Save. Bart no logra convencer a su madre de ir a otro lugar. En la tienda, el niño trata de evadir ser descubierto, pero Brodka lo agarra en el mismo momento en que el fotógrafo tomaba la foto. Brodka le explica a Marge y a Homer que Bart había robado en la tienda, lo que es probado con las cintas de seguridad.