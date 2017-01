Bart, con complicidad de su amigo Milhouse, hace una broma en la iglesia, reemplazando las letras de los himnos con las letras de "En el Jardín del Edén de I. Ron Butterfly". Todos empiezan a cantar dicha canción; cuando la congregación ha terminado de entonarla y después de 17 minutos de duración, el Reverendo Lovejoy se da cuenta de que el himno correcto fue reemplazado, y la organista de la iglesia colapsa luego de haber interpretado la complicada pieza de rock.



El reverendo cita a los niños a su oficina para descubrir al culpable, ya en la oficina les dice que el culpable se revele al menos de que quiera que su alma sea torturada por toda la eternidad. Entonces Milhouse revela que fue Bart quien hizo la broma, Milhouse y Bart reciben como castigo tener que limpiar los tubos del órgano. Como Bart cree que las almas no existen, decide vender su alma a Milhouse.



Milhouse acepta y Bart le da una hoja en la que aclara que entrega su alma. Bart gasta su dinero en unas esponjas con forma de dinosaurio. Deja una en el piso y cuando Lisa la encuentra, Bart moja la esponja con una manguera con la esperanza de que la esponja se transforme en un dinosaurio gigante y se coma a su hermana, pero nada sucede.



Bart y Lisa empiezan a ver el programa de Krusty el payaso donde pasan una caricatura de Itchy & Scratchy. Al finalizar la caricatura Lisa se ríe, pero Bart no.



Mientras tanto, Moe decide abrir un restaurante al cual llama "El Restaurante Del Tío Moe", parodiando al parecer al Tío Sam.



Esa misma noche cuando Bart entra a su cuarto para irse a dormir ve a Ayudante de Santa y a Bola de Nieve II sobre su cama, cuando se acerca para sacarlos de su cuarto estos se vuelven agresivos hacia Bart. Bart tiene esa noche también un sueño que en parte lo atormenta.