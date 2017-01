Dándose cuenta de que Meyers no los tomaba en serio por ser niños, reenvían el manuscrito con el nombre de Abraham Simpson. Como resultado, el Abuelo recibe como noticia que empezará a trabajar como escritor en Itchy & Scratchy.



Más tarde, los niños hacen un trato con el Abuelo: ellos escribirían los libretos, y se dividirían el dinero en tres partes. El Abuelo acepta y comienza a ganar mil dólares por semana. Sin embargo, unos días más tarde, el Abuelo es nominado para recibir el premio de "Mejor Guión de Caricaturas", otorgado por los "Premios Anuales de Dibujos Animados". En la ceremonia, presentada por Krusty el Payaso y Brooke Shields, el Abuelo ve por primera vez un episodio de Itchy & Scratchy, que resultaba ser el primero que habían escrito Bart y Lisa. Luego de esto, al recibir el premio, Abraham declara que Itchy & Scratchy no le gustaba para nada, lo que hace que el público lo abuchee. Luego, baja del escenario, le da el premio a los niños (quienes lo merecían en realidad, al ser los autores de los guiones) y los tres abandonan la sala.



Mientras tanto, Homer y Marge son invitados a un encuentro de los graduados de 1974, pero Homer debe admitir que nunca se había graduado de Preparatoria, ya que jamás había aprobado Ciencias de la Tierra I. En la reunión, recibe numerosos premios (todos por objetivos negativos, como por ejemplo, por haber sido el alumno que más había subido de peso), pero es obligado al devolverlos al descubrir que no se había graduado. Homer, entonces, toma clases en la Escuela Nocturna para Adultos, consiguiendo graduarse y recuperando sus queridos premios.