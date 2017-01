Marge comienza a darse cuenta de que su rutina de cada día era aburrida; por eso, decide ir a la jefatura de policía para unirse a la Policía de Springfield. Allí, luego de reírse de ella, la aceptan. Homer, sin embargo, no tiene nada de entusiasmo de que su esposa se una a la ley, pero ella le asegura que él seguiría siendo "el hombre de la casa".



Al día siguiente de que Marge pase sus pruebas para ser policía, cuando se presenta para trabajar, sus jefes la envían a recorrer los vecindarios de Springfield, incluyendo Junkville, la parte más peligrosa de la ciudad. Luego, cuando van pasando los días, Marge se va convirtiendo en una autoridad respetada, aunque sus amigas del salón de belleza comienzan a verla como "policía" todo el tiempo y ya no tanto como compañera.



En el día libre de Marge, por la noche, Homer y sus amigos (Lenny, Carl, Moe y Herman) juegan cartas en la sala de Homer. Herman, en un momento, pide que lo disculpen y se va a tomar aire fresco. Homer, por su parte, se pone a fumar un habano, y en ese momento Marge los ve. Luego, los echa de su casa, diciendo que no podían realizar acciones ilegales, en ese caso el juego, en la casa de una policía.



Al día siguiente, Marge comienza a entusiasmarse menos con su trabajo, ya que todos parecían infringir la ley: incluso Homer, quien se había estacionado mal. Pese a que Marge le insiste para que mueva su auto, Homer no obedece y se burla de ella. Ella, enojada, lo arresta, aunque es liberado unas horas más tarde. Cuando llega a su casa, Homer encuentra en su propio garaje un taller de confección y contrabando de jeans, que llevaba Herman, su amigo. Cuando Herman y sus secuaces están a punto de acabar con Homer, Marge aparece de repente y lo salva. Mientras esposa a los cómplices, Herman toma a Homer como rehén y escapa hacia la casita del árbol de Bart. Sin embargo, Marge vence a Herman una vez más, entrando a la casita por una puerta secreta. Herman trata de escapar usando un par de jeans como sostén y se desliza por una soga, pero los jeans, de pésima calidad, se rompen y el maleante cae al suelo.



Más tarde, el jefe de policía Wiggum le dice a Marge que no podían encarcelar a Herman por falta de evidencia. Homer, sorprendido, les dice que estaba todo el garaje lleno de jeans contrabandeados, pero el jefe de policía les dice que habían desaparecido "misteriosamente", aunque en realidad los policías se los habían apropiado. Finalmente, Marge decide renunciar a su empleo, ya que había mucha corrupción en el mismo.