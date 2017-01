"Secretos de un matrimonio con éxito"

Homer va al centro de adultos, descubre que puede convertirse en maestro y dar una clase sobre cómo tener un matrimonio exitoso. Sin embargo, el primer día, se para enfrente de su clase y se da cuenta de que no tiene idea sobre cómo comenzar la clase. Los alumnos, entonces, le empiezan a contar sus problemas, esperando consejos, pero Homer no tiene nada para decirles.



La clase, desilusionada, comienza a irse, pero entonces Homer menciona algo que le había ocurrido con Marge. Interesados, los alumnos vuelven, y Homer comienza a contarles sus secretos personales. Marge, pronto, descubre que todos en la ciudad sabían sus secretos. Enfrenta a Homer y él le promete detenerse, pero, de todas formas, no lo hace. Una noche, Homer lleva a su clase a observar una cena con su familia.



Los niños y Marge se horrorizan y ella echa a toda la clase de su casa... incluyendo a Homer. Sin otro lugar a donde ir, Homer se instala en la casa del árbol de Bart, en donde el niño y Milhouse lo descubren lavando a mano su ropa interior al día siguiente. Marge, por su parte, queda muy enfadada, aunque no lo suficiente como para divorciarse de él.



Homer crea un reemplazo de Marge: una frondosa planta azul con la cara pintada en la maceta. Accidentalmente, destruye la planta, lo que lo hace ver cuánto extraña a su esposa. Moe, un día, va a la casa para declarar su interés por Marge. Ella lo rechaza, pero de todas formas lo invita a un vaso de agua.



Luego de que Lisa le dijera a Homer que para recuperar el amor de Marge debía recordar qué le había dado que nadie más podía darle, Homer trata de pensar qué es, aunque no logra averiguarlo. Mientras que Moe estaba en la casa, Homer se presenta con unas flores. Cuando Moe lo ve, escapa por la ventana. Homer, al darse cuenta de que no eran las flores lo que él le podía dar que nadie más podía, se da cuenta de que estaba completamente desaliñado y sin rumbo; por eso, se arrodilla ante Marge y le dice que lo que puede darle es su total y completa dependencia. Ella, aunque no piensa que eso sea bueno, decide perdonar a su esposo y permitirle volver a la casa. La familia, al ver la novedad, se pone feliz.