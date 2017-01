Lisa, al principio, trata de ser amiga de Allison, pero la envidia que siente hacia ella se lo impide. En una práctica para formar parte de la banda escolar, Lisa y Allison pelean por el puesto de saxofonista; Allison gana, ya que Lisa se había esforzado tanto hasta el punto de desmayarse. Unos días más tarde, en la escuela de Springfield se llevaba a cabo el "Diorama-rama", una competencia entre los alumnos en la cual los estudiantes fabricaban dioramas, unas escenas hechas en cartón y otros materiales que representaban otras cosas.

Allison construye una escena de la obra de Edgar Allan Poe The Tell-Tale Heart, que incluía un latido y movimiento del piso de fantasía de la maqueta. Aunque Lisa hace grandes esfuerzos para hacer un mejor diorama (realizando una escena de Oliver Twist), la maqueta se destruye, y, con la ayuda de Bart, la niña decide sabotear el trabajo de Allison, cambiándolo por un corazón de vaca.

Cuando el director Skinner ve el corazón, no sólo critica el diorama, sino que también cuestiona la decisión de haber cambiado a Allison de grado. Lisa comienza a sentirse culpable, por lo que, simulando que ella no había hecho nada, muestra el verdadero diorama de Allison.



Sin embargo, a Skinner no les sorprenden los trabajos de Lisa ni de Allison, y proclama como ganador el diorama de Ralph Wiggum, quien había llevado su colección de las figuras de acción de la Guerra de las Galaxias. Finalmente, Lisa y Allison dejan aparte sus diferencias y se vuelven amigas.