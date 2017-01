Con el dinero, va junto a Milhouse a la tienda de Apu, a una tienda de lavado de ropa y, finalmente, al Calabozo del Androide, la tienda de historietas.

Allí ven a la madre de Martin Prince, quien va al local a tratar de vender una caja con artículos de valor incalculable. El sujeto de las historietas, al ver que la mujer no conocía el valor de las cosas de Martin, trata de pagarle muy poco por todo; sin embargo, Milhouse y Bart la previenen, haciendo que la dama deje el lugar, enojada con el propietario de la tienda. Éste, enojado con los niños, les prohíbe la entrada a su tienda para siempre (agregándolos a una lista en la que estaban Sideshow Bob, Nelson Muntz, George Lucas, y Matt Groening).



Un día, en la tienda se realizaría un espectáculo de efectos especiales, organizado por Tom Savini. Bart y Milhouse tratan de entrar en la tienda para ver el show disfrazados, pero el sujeto de las historietas los reconoce. Sin embargo, logran ver algo a través de la vitrina. En el show, Tom se estaba burlando del dueño del negocio, quien, avergonzado y ofendido, sufre un colapso de estrés, lo cual conlleva a un ataque cardíaco. Bart y Milhouse llaman a la ambulancia, salvando la vida del Sujeto de las Historietas.



Como el sujeto debía quedarse en el hospital, el Dr. Hibbert le sugiere que deje su tienda a cargo de algunos amigos. Como el hombre no tiene amigos, Bart y Milhouse se hacen cargo del negocio, transformándolo en un lugar amigable para los niños. Un día, Milhouse, en ausencia de Bart (el jefe) adquiere dos mil ejemplares de una historieta llamada "Bíclope", la cual trataba sobre un superhéroe con gafas. Las historietas no logran venderse, y Bart se enoja muchísimo con Milhouse, ya que había desperdiciado mucho dinero. Cuando los niños comienzan a pelear, ruedan hacia un póster, el cual se abre y deja ver un cuarto secreto, en el cual el Sujeto de las Historietas guardaba una colección ilegal de cintas de video.