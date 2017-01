Mientras tanto, Bart lava su gorra roja en la misma lavadora en donde Homer estaba lavando su camisa blanca del trabajo. Como la gorra destiñe, a Homer no le queda otra opción que ir a trabajar con una camisa blanca teñida de rosa. En el trabajo, el Sr. Burns detiene a Homer por pensar que es un "anarquista de pensamiento libre". Homer, sin escape, es examinado por el Dr. Marvin Monroe, quien le da una lista de veinte preguntas que debería responder. Sin embargo, Homer no quiere contestar él mismo su prueba y le pide a Marge, quien se niega. Luego acude a Lisa, la cual le propone contestar su prueba si antes Homer escucha un poema algo monótono que Lisa había escrito por motivo de su cumpleaños. Finalmente Bart responde las preguntas, completamente mal. Los resultados negativos hacen que Homer deba ser internado en un sanatorio mental, en donde comparte una celda con un hombre alto y blanco, quien se cree Michael Jackson. Como Homer no sabe quién es Michael Jackson, le cree.



Marge va a visitar a Homer y convence a los médicos de que Bart es la causa principal de los problemas de su esposo. Después de esto, Homer obtiene el alta oficial, que dice que está cuerdo. Luego, Homer llama a Bart y le dice que llevará a Michael Jackson a su casa por unos días. Se lo dice en un tono suave, ya que, como Homer piensa que Michael Jackson es un hombre común y corriente, no ve por qué tiene que ser especial.



Bart le cuenta a toda la ciudad de Springfield que Michael Jackson estaría en su casa. Sin embargo, todo el entusiasmo de los habitantes de la ciudad se desvanece cuando Homer les muestra al falso Michael.