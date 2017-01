"Otro refrito de Los Simpsons. Tema: Romanticismo"

En la mañana, Marge junta a toda la familia para hablar sobre romances, y todos comienzan a contar sus fallidas historias de amor.

Historia de Marge

Marge relata lo ocurrido en el capítulo Life On The Fast Lane, en donde había tenido un coqueteo veloz con Jacques, su profesor de bolos. Al final, se había decidido por quedarse con Homer.

Historia de Lisa

Lisa relata lo ocurrido en I Love Lisa, cuando Ralph se había enamorado de ella, y ella había salido con él sólo por lástima. Todo había terminado con Ralph con el corazón roto, pero ambos seguían siendo amigos.

Historia de Homer

Homer cuenta su romance fugaz con Mindy Simmons, una empleada de la Planta de energía nuclear de Springfield. La acción de este relato se desarrolla en el episodio The Last Temptation of Homer. Al final, Homer, luego de ser tentado por irse con Mindy, se termina quedando con Marge.

Historia de Bart

Bart cuenta lo ocurrido en New Kid on the Block, en donde se había enamorado de su vecina, Laura Powers, una chica cinco años mayor que él. Laura le había roto el corazón al contarle que salía con Jimbo.

Secuencia final



Después de todas sus historias, todos quedan desilusionados por los finales negativos que habían tenido. Sin embargo, Homer cuenta que una vez todo le había salido bien, y pasa a contar lo ocurrido en The Way We Was, en donde había conocido y conquistado a Marge. Al final, cuando Marge les quiere dar la lección a los niños, descubre que los tres se han ido a ver Itchy & Scratchy por televisión.