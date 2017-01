El domingo siguiente, Bart decide ir a la escuela dominical, y trata de ser bueno con Jessica. Pero ella continúa ignorándolo. Frustrado y harto de hacerse el "bueno", Bart va al parque para jugarle una broma al jardinero Willie, quien estaba usando un kilt escocés. El niño ata unos globos a la falda del conserje, haciendo que se eleve por el aire. Bart ríe y se siente aliviado, pero luego descubre que todo había sido una emboscada del director Skinner, quien lo castiga poniéndolo en detención por tres meses. Jessica, luego de esto, lo invita a cenar en su casa. Bart acepta.



En la casa del reverendo, Bart comienza a hablar con lenguaje poco refinado, por lo que lo echan de la casa. Jessica, sin embargo, ve que Bart es rebelde, y lo empieza a encontrar interesante. Bart nota que Jessica no es la niña buena que pretende ser, sino que es lista y mentirosa. Ambos comienzan a salir juntos y a realizar actividades divertidas, pero problemáticas.



Bart, sin embargo, comienza a tener problemas cada vez que sale con la niña, ya que ella es muy traviesa. Lisa le sugiere a su hermano que deje de ver a la niña por tres meses. Sin embargo, Bart no logra cumplir esto, ya que la veía cada domingo en la iglesia. Un domingo, Bart se sienta junto a Jessica, quien roba el dinero de las limosnas, y deja luego la bandeja sobre el regazo de Bart. Todos en la iglesia piensan que ha sido él quien había robado las limosnas.



Los días siguientes, Bart es rechazado y maltratado. Lisa, poco después, harta de lo que le hacían a su hermano, da un sermón en la iglesia en donde dice que Jessica había sido la ladrona. La congregación revisa la habitación de la niña y encuentra allí el dinero.



Finalmente, Jessica es castigada teniendo que limpiar las escaleras de la iglesia, pero Bart, quien aún sentía algo por ella, termina ofreciéndose para hacerlo. Jessica se va, y Bart promete para sí mismo dejar muy mal las escaleras.