Bart hace una nota para salir de la escuela diciendo que tenía una cita con el dentista (supuestamente hecha por Marge), pero Skinner no se convence del todo.

Skinner va detrás de Bart para ver cuáles eran sus verdaderos propósitos, y finalmente lo acorrala, pero Bart salta sobre un auto que pasaba. El auto estaba siendo conducido por Freddy Quimby, el sobrino del alcalde, quien estaba yendo a su fiesta de cumpleaños. A la hora del almuerzo, Freddy ridiculiza al camarero, burlándose por su acento francés. Luego, lo sigue a la cocina, en donde aparentemente lo golpea. Bart, escondido debajo de una mesa, secretamente presencia los hechos. Freddy es puesto bajo juicio por supuesta agresión.



La ciudad entera comienza a creer que Freddy es culpable, pero sólo Bart sabe la verdad. Sin embargo, no quiere testificar, ya que si lo hacía, debería admitir que no se había ido al dentista, sino que había escapado de la escuela. Mientras tanto, Homer es seleccionado jurado para el juicio.



En las deliberaciones del jurado, Homer descubre que si los miembros no se ponen completamente de acuerdo, deberían pasar un tiempo en un hotel cinco estrellas hasta llegar a un veredicto. Entonces, vota en contra de todo el resto sólo para disfrutar, gratis, los beneficios del hotel.



Bart reconsidera la idea de testificar sobre la inocencia de Freddy después de ver un episodio de Itchy & Scratchy en donde ocurría un incidente similar. Finalmente, en la corte, Bart les dice a todos que Freddy no había golpeado al mozo, sino que se había lastimado a sí mismo en varias acciones torpes. El mozo niega los hechos, pero mientras lo hace, cae por la ventana hacia un camión abierto lleno con trampas para ratón. Freddy es libre de irse, mientras que Bart paga con cuatro meses de detención el haberse salido de la escuela.