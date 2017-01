Una vez que descubren que su perro está enfermo, la familia lo lleva al hospital, en donde les dicen que debe ser operado de emergencia. Homer se pone muy triste al decirles a Bart y a Lisa de que no podrían operar a la mascota, ya que la operación era muy costosa: salía 750 dólares. Sin embargo, como todos en la familia, incluso él, amaban al perro, Homer decide encontrar una forma para pagarla.



Para juntar el dinero, todos en la familia debían renunciar a sus pequeños lujos. Entre otras cosas, Homer debe dejar la cerveza, Marge tiene que olvidarse de comprar un billete de lotería por semana, Bart tiene que cortarse el cabello gratis en la Escuela de Peluqueros de Springfield, Lisa debe dejar de comprarse sus Enciclopedias Genéricas y la ropa de Maggie debe resistir hasta poder comprarse nueva.



Todo comienza a ir mal cuando descubren que los números que Marge siempre jugaba en la lotería habían ganado 40.000 dólares. Luego, la familia empieza a sentir resentimiento con el perro por obligarlos a evitar las cosas que disfrutaban. Homer, para conseguir cerveza, debía cantar en la taberna de Moe, Lisa tenía que hacer un trabajo de Copérnico, quien estaba a punto de salir en la enciclopedia, a Maggie se le estaba rompiendo la ropa y Bart tenía un horrible corte de cabello.



Luego de que la familia le dijera cosas malas al perro, Santa's Little Helper decide irse de la casa y se va a vivir aventuras, pero sólo logra ser adoptado por el Sr. Burns, quien lo entrena para convertirlo en uno de sus perros de ataque. Luego de un largo proceso de lavado de cerebro,como el recibido por Alex en Clockwork Orange, en el cual el perro debe ver una larga película en donde se mostraba a la gente maltratando a los perros, Santa's Little Helper se convierte en un perro sediento de sangre.



La familia se comienza a arrepentir de haber tratado mal a su perro, así que Bart decide ir a buscarlo para traerlo de vuelta a su casa. Cuando Bart pasa por la mansión de Burns, Santa's Little Helper, junto con otros perros, tratan de atacar a Bart, pero luego recuerda todos los buenos momentos que habían pasado juntos. Después de esto, los otros perros tratan de atacar a Bart, pero Santa's Little Helper se los impide. El perro, luego, vuelve con su familia, quienes lo amaban nuevamente.