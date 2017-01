Cuando Bart descubre un hipopótamo en el cual se podía grabar su propia voz, decide usarlo para humillar a Homer. Homer, enfurecido cuando todos los juguetes comienzan a insultarlo, comienza a atacar a los hipopótamos, y Marge debe llevarlo a él y a su familia a su casa. Cuando llegan, descubren que la puerta principal estaba abierta. La familia asume que había entrado un ladrón, por lo que Homer toma un bloque de concreto envuelto en cadenas, llamado "el Defensor", con la intención de atacarlo. Sin embargo, comienza a sentir el aroma de una tarta de manzana proveniente de la cocina, por lo que entra en ella y descubre que el supuesto ladrón no era más que su madre, Mona Simpson.



Mona dice que sus días como activista habían terminado, y que se quedaría a vivir con Homer. Cuando le pregunta a su hijo si la perdonaba, Homer, enojado por las veces que había sido abandonado, responde furioso que no. Cuando Mona le dice que era lo más importante de su vida, Homer le dice que no quiere volver a involucrarse con ella, ya que solía desaparecer, y sólo se sentiría herido una vez más. Luego de que Bart y Lisa le dicen a Mona que Homer siempre la había extrañado cuando ella no estaba, Mona entra en la habitación de Homer por la noche para disculparse una vez más. Mona le hace ver que se había dado cuenta del daño que le había causado, y le dice que mientras había tratado de arreglar al mundo, había destruido lo más importante que tenía en él. Homer, sin embargo, continúa enfurecido, por lo que su madre abandona la habitación.

A medianoche, Homer comienza a sentirse culpable por su comportamiento. Marge lo convence de disculparse con su madre, y Homer acepta. Luego, va a la sala de estar y descubre a Mona frente a la chimenea, muy callada. Luego de mirarla a la cara y descubrir que no se movía, se da cuenta de que había muerto.