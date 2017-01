"Marge consigue un empleo"

Unos días más tarde, la casa de los Simpson sufre un extraño daño. Estaba notablemente inclinada hacia uno de los lados, y, cuando consultan el precio de la reparación, averiguan que era de 8500 dólares. Al ver que no les alcanzaba el dinero, Marge se presenta a la Planta Nuclear de Springfield para tomar el puesto de trabajo dejado por Jack Marley. Gracias a la creatividad de Lisa para maquillar el currículum de Marge, es contratada para hacer el trabajo.

Mientras tanto, Bart, en la escuela, está por tener una prueba, pero no quiere hacerla; entonces, finge que le duele el estómago. Esto causa que la maestra Krabappel, que obviamente no le creía al niño, le pregunte: "¿Bart, has leído el cuento de Pedro y el Lobo?"

Desde su oficina, Burns llevaba a cabo el control de la planta con entusiasmo. Cuando ve a Marge por la cámara, instantáneamente se enamora de ella, y comienza a realizar un plan para conquistarla. Al principio, sigue sus consejos para levantar la moral de la Planta, por ejemplo, hacer un "Día del sombrero gracioso" y pasar música de Tom Jones mientras trabajaban.

Bart, al día siguiente, cuando la maestra Krabappel le da la prueba para que la haga, inmediatamente simula una molestia. Cuando el Abuelo lo va a retirar de la escuela, le pregunta si conoce el cuento de Pedro y el Lobo. Bart, nuevamente, dice que no. Cuando vuelve a la escuela al otro día, Bart es obligado a hacer la prueba. La maestra lo sitúa en el exterior del grado, le da la prueba y se va. Mientras tanto, en los estudios de Krusty, la grabación de su último programa va muy mal. Como invitado, está un experto en vida salvaje, quien había llevado un lobo de Alaska al programa... pero el lobo se había escapado e iba directo a la Escuela Primaria de Springfield. En la escuela, el lobo ataca a Bart afuera del aula. El niño grita desesperado que hay un lobo, pero la maestra Krabappel, luego de todas las mentiras de Bart, no le cree. El jardinero Willie, sin embargo, rescata a Bart, luego de que el lobo le había hecho mucho daño. Pese a esto, nadie le cree a Bart que había sido atacado por un lobo. El Abuelo, luego, lo lleva al hospital.

Mientras tanto, el Sr. Burns intenta seducir a Marge (incluyendo la ayuda de Tom Jones, quien estaba amenazado), pero cuando ella le dice que estaba casada, él la despide del trabajo. Marge inicia acciones legales contra Burns, para lo cual contrata al abogado Lionel Hutz, quien pierde el juicio contra Burns.

Sin embargo, el anciano cambia su postura al ver a Homer y darse cuenta de que él también amaba a Marge. El episodio termina con Homer y Marge disfrutando un show privado de Tom Jones en la casa del Sr. Burns.