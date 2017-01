"Lisa, la reina del drama"

Tras conocer a la familia de Juliet y de ver su desastroso comportamiento, Marge piensa que la amiga de Lisa debía ser problemática, por lo que le prohíbe a su hija que la volviese a ver. Lisa se enoja y huye con Juliet a un restaurant, en donde tratan de llevar a cabo sus planes de "gobernar" Equalia, olvidando ir a su encuentro de Representantes Modelos de las Naciones Unidas. Martin contacta a Marge y le cuenta que Lisa había desaparecido.

Marge inmediatamente sale a buscarla, pero no logra encontrarla. Jimbo, Dolph y Kearney, quienes usan el restaurant como su guarida, la encuentran y atrapan a Lisa y a Juliet. Las niñas logran escapar distrayendo a Kearney con historias sobre Equalia. Dolph y Jimbo tratan de destruir los manuscritos de las niñas sobre la tierra imaginaria, pero Kearney los enfrenta (aunque esto sólo sucede en su mente, ya que en realidad Jimbo y Dolph lo están golpeando), permitiéndole escapar a Lisa y a Juliet.



Más tarde, Lisa le dice a Juliet que quiere continuar viviendo en el mundo real y se olvida de Equalia. Juliet se siente desilusionada por la opinión de Lisa y decide abandonarla, diciendo que "el mundo real es para las personas que no pueden imaginarse algo mejor". Lisa trata de publicar su historia sobre Equalia, pero es rechazada por los potenciales editores. Homer luego trata de hacer su propia historia fantástica, basada en sus experiencias como padre, pero no lo logra.