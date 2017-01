Bart con un sentimiento de rencor junto a Homer empiezan a recolectar monedas para que Bart se olvide de Krusty.

Cuando Lisa obtiene su propio programa, gana el premio "Entertainer of the Year at the Springfield Media Awards", pero se da cuenta de que no puede dirigir el espectáculo de todos.

Tras descubrir la Historia del Actor Secundario Mel, deja de tener el programa y se lo devuelve a Krusty. En este momento, el Actor Secundario Mel narra la historia de Lisa.