La policía interroga a Homer, único testigo del asalto, y forman un identikit del payaso, identificándolo como Krusty. El jefe Wiggum y el resto de la policía arrestan a Krusty y lo ponen bajo custodia. Cuando comienza el juicio de Krusty, Bart trata de detener a Homer de hablar en el estrado, pero éste, enojado, le dice a su hijo que se siente. Homer sube al estrado e inmediatamente identifica a Krusty como el payaso que había visto. Más tarde, Krusty, testificando como su propia defensa, admite bajo juramento que no sabe leer, por lo que es incapaz de identificar unas evidencias de la corte. Krusty es encontrado culpable y llevado a la prisión. El programa de Krusty el Payaso es modificado y conducido por Sideshow Bob, quien, además, cambia el argumento del show, convirtiéndolo en un exitoso programa educativo.



Bart y Lisa deciden darse a la tarea de probar la inocencia de Krusty. Partiendo del hecho de que Krusty no sabe leer y tiene un marcapasos (por lo cual no podría acercarse al microondas de Apu), Bart adivina que su héroe había sido inculpado y que Sideshow Bob conocería al verdadero culpable. Al día siguiente, Bart, Lisa y Maggie se encuentran con Bob en el estudio de televisión, para interrogarlo sobre el supuesto crimen de Krusty. Bob, actuando en forma sospechosa, descarta sus pruebas e investigaciones y les da entradas para presenciar el programa. Ya en el aire, Bob señala a un "niño infeliz" (Bart) en la audiencia, y lo invita a subir al escenario para que le contase qué le ocurría. Bart dice lo que había averiguado, pero Bob le da explicaciones para cada hecho.



En un momento, Bob dice, como al descuido, que tiene unos "zapatos muy grandes que llenar". Esa declaración repercute en la mente de Bart, y, entonces, recuerda algo que había pasado en el asalto al minisuper: Homer había pisado la punta del zapato del ladrón vestido como Krusty, haciéndolo gritar; sin embargo, Krusty tenía los pies pequeños, y no abarcaban todos los enormes zapatos de payaso. Siendo un ayudante de TV menospreciado, Bob tenía mucho que ganar con la caída de Krusty. Viendo su oportunidad, Bart toma el micrófono y revela que Bob había sido el verdadero asaltante del minisúper. Para probar su teoría, toma un enorme mazo y golpea con fuerza la punta del zapato de Bob, haciéndolo gritar de dolor. Luego, le quita el zapato a Bob, para así revelar sus enormes pies.