Los niños le dan sus obsequios a Marge en la mañana, pero Homer se había olvidado de que era su cumpleaños, por lo que sale corriendo a buscar un regalo. Ve una bola de bolos color verde y le hace grabar su nombre, con el claro objetivo de usarla él, pero sin embargo se la regala a Marge para quedar bien con ella. Marge, enojada, decide ir a jugar a los bolos sólo para fastidiar a Homer.



Una vez en el bowling, Marge juega muy mal, por lo que un profesor de bolos francés, Jacques, se ofrece a ayudarla. Con el tiempo Jacques se transforma en su profesor particular de bolos y su relación comienza a ser diferente: Jacques es sensible y encantador, exactamente al contrario que Homer.



Marge comienza a sentirse insegura acerca de sus sentimientos: quiere a Homer, pero ve en Jacques al hombre romántico que siempre había imaginado para ella.



Un día, luego de almorzar en un restaurante, Jacques invita a Marge a su departamento. Ella se debate consigo misma hasta que decide ir. Sin embargo, en el camino comienza a molestarle su conciencia, al ver durante el viaje cosas relacionadas con el matrimonio y la familia: una pareja de ancianos, unos niños con sus padres en el parque, etc. Finalmente llega a una bifurcación del camino: por un lado se va al edificio de Jacques, el "Plaza Fiesta", y por el otro, a la Planta Nuclear de Springfield, lugar de trabajo de Homer.