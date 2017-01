"Homie, el payaso"

En sus clases, a Homer le va bien y puede realizar todos los trucos, excepto uno en el que tenía que pasar a bordo de una bicicleta en miniatura por un bucle, dándose vuelta de cabeza. Sin embargo, logra recibirse, y comienza a trabajar animando fiestas en Springfield, disfrazado como Krusty el payaso (con quien tiene un gran parecido). Como el trabajo con los niños era muy pesado, Homer comienza a estresarse demasiado, pero luego es accidentalmente confundido con Krusty. Con el correr de los días, Homer descubre que, si se hacía pasar por Krusty, recibía beneficios tales como descuentos en locales o cosas gratis.



Sin embargo, a pesar de que al principio parecerse a Krusty parecía ser beneficioso, Homer comienza a ser perseguido por la Mafia, con quienes el verdadero Krusty tenía una deuda. Un día, los mafiosos capturan a Homero, dispuestos a matarlo por no cumplir con su pago; pero cuando están a punto de hacerlo, aparece el verdadero payaso en el lugar. Al ver a los dos Krustys, el jefe de la Mafia decide perdonarles la vida si lograban pasar por el bucle (truco que a Homer jamás le había salido bien) juntos, uno sobre el otro. Luego de tener errores, logran hacerlo, y los mafiosos los dejan vivir.



Finalmente, Krusty paga su deuda, que era de 48 dólares.