Intentando eliminar las arañas, Homer rocía sus ojos con spray anti-arañas, tropieza con un monopatín cayendo al suelo, y provoca que la puerta descienda, dándole continuos golpes en el pecho.



Entonces llega el resto de la familia, y Lisa y Bart le salvan con primeros auxilios. Esa misma noche, Marge tiene una charla con su marido en la que expresa su temor a que Homer muera debido a los continuos accidentes que tiene y a quedarse sola a cargo de tres hijos, y le pide que se haga un seguro de vida. Homer acepta y el día siguiente ambos van a solicitarlo, pero al ver la patosidad de Homer le califican como "No Asegurable".



Poco después, Marge ve en la TV un programa que narra la muerte en la miseria y la locura de una mujer rica debido a que su marido no tenía un seguro de vida. Debido a esto, Marge comienza a preocuparse mucho por el dinero y el ahorro, comprando productos baratos y de baja calidad y guardando los ahorros en un gran tarro. No obstante, Homer piensa que ese dinero debería ser gastado por él mismo, ya que ha sido ganado por él, así que a escondidas compra una autocaravana, que aparca en el jardín trasero, en la que es el rey, según dice él mismo. Este hecho provoca que su esposa le retire la palabra, mientras que sus hijos son tentados por ambos para quedarse en una de las dos casas.