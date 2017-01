"Homer contra Patty y Selma"

En bancarrota, Homer intenta pedir un préstamo, pero no se lo otorgan. Mientras tanto, Patty y Selma son ascendidas en su trabajo en el Registro de Vehículos con Motor. Como última alternativa, Homer les pide dinero a sus cuñadas. Ellas aceptan, pero a cambio viven torturando a Homer, obligándolo a darles masajes y a estar a su servicio todo el tiempo. Poco tiempo después, Marge descubre que Homer le había pedido dinero prestado a sus hermanas.



Para ganar dinero y pagar sus deudas, Homer decide trabajar como chófer, pero un día un policía lo detiene y descubre que no tenía licencia para conducir. Cuando va al Registro de Vehículos con Motor, es atendido por Patty y Selma, quienes son muy injustas con él y lo hacen fallar su examen. Para celebrar el fracaso de Homer, Patty y Selma encienden unos cigarrillos, pero son sorprendidas por su jefa, quien les dice que no se podía fumar en ese edificio, y que su irresponsabilidad les costaría su ascenso. Homer se burla de ellas, pero luego, al mirar a Marge (que había ido con él), se da cuenta de que a ella la apenaba lo que le pasaba a sus hermanas. Entonces, Homer, sólo para complacer a Marge, toma los dos cigarrillos y simula que el que siempre los había estado fumando era él. Luego de esto, la jefa se disculpa con Patty y Selma y abofetea a Homer.



Finalmente, Patty y Selma le agradecen a Homer por haberlas salvado y, a cambio de su favor, le perdonan la deuda.