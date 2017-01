Homer obtiene el sistema, y luego de utilizarlo, le agradan los canales que ve junto a su familia. Lisa, sin embargo, se siente insegura. Luego de una clase en la escuela de religión que trataba sobre la existencia del infierno, Lisa se aterroriza por las violaciones de los Diez Mandamientos. La niña sabía que su alma estaba lejos del infierno, pero siente miedo por Homer, ya que que piensa que él había violado el octavo mandamiento, el que prohíbe robar. Lisa comienza a temer que su padre fuera al infierno cuando muriera.



Con el tiempo, Lisa se da cuenta que en su familia siempre se cometían pequeños robos, como cuando su madre probaba las uvas en el supermercado antes de comprarlas, sin pagarlas. La niña, luego, paga una visita al Reverendo Lovejoy, donde él le sugiere no denunciar a su padre a la policía (ya que debía honrar a su padre y a su madre). También le dice que no mire nada en la televisión con cable robado de Homer, para por lo menos dar un buen ejemplo. Homer invita a sus amigos de la planta nuclear, y a Apu, Moe y Barney, a mirar por TV "The bout to knock the other guy out!", un programa de boxeo, que era emitido normalmente por codificado y debía pagarse para verlo.

Mientras tanto, Bart había puesto posters en la puerta trasera de la casa, anunciando un canal para adultos que podía verse pagando 50 centavos (aunque podían verlo niños mayores de ocho años), pero es atrapado unos segundos antes de que comience la función, por Homer. La conciencia de Homer lo molestaba de a ratos, personificándose en la imagen moral de Lisa. Por lo tanto, decide hacerle caso a su hija y no mirar la pelea. Lo mismo hacen Marge y Maggie, y, luego de algunas quejas, Bart. Cuando la pelea termina, Homer corta el cable, a pesar de las quejas de Bart. Accidentalmente, también corta los cables de electricidad de todo el barrio.