"Homer, hombre malo"

Esa noche, de vuelta en la casa, Marge tira todos los dulces sobre el piso de la sala, pero Homer no logra encontrar la Venus de jalea. Marge, luego, le recuerda que lleve a la niñera a su casa, ya que hacía veinte minutos que estaba esperando en el auto. En el auto, cuando Ashley está por bajarse, Homer nota que tenía la Venus de jalea pegada en la parte trasera de su pantalón. Cuando Homer se la saca para comerla, Ashley grita, pensando que Homer se estaba aprovechando de ella, y huye corriendo.



A la mañana siguiente, una turba iracunda va hacia la casa de los Simpson y acusan a Homer de haber acosado sexualmente a Ashley. Homer trata de explicarles la verdad, pero la gente no le cree, por lo que continúan molestándolo. Más tarde, un programa de noticias sensacionalistas llamado "Rock Bottom", le pide una entrevista a Homer, pero ésta es editada y sólo logra inculparlo aún más. Las cosas van de mal en peor ya que las noticias comienzan a dar seguimiento de la casa de los Simpson durante las 24 horas del día -incluso llegan a filmarlo desnudo al salir del baño- y todos los programas de TV se la pasan insultando a Homer. Hasta se filma una película sobre el caso titulada Homer Simpson: Portait of a perverted, con Dennis Franz interpretando el papel de Homer. Cuando Lisa y Marge le proponen hablar por televisión pública contando la verdad, Homer acepta, pero nadie ve el programa.



Sin embargo, el jardinero Willie, que sí había visto el programa, llega a la casa de los Simpson un día con una cinta en donde estaba filmado lo que realmente había pasado entre Homer y Ashley. Como en la cinta se veía claramente la verdad, Ashley, luego de verla, perdona a Homer, y la sociedad en general deja de molestarlo.



Finalmente, en el programa "Rock Bottom" aparece un informe sobre el jardinero Willie, diciendo que era un psicótico que filmaba parejas. Homer, al verlo, declara que "ese hombre está enfermo", pero Marge le dice que Willie lo había salvado, y que no todo lo que mostraba la televisión era cierto. Sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado, Homer no había aprendido nada.