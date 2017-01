La familia, luego, lo lleva a un club, en donde se le realizaría un homenaje. En el evento, conducido por Krusty el Payaso, se encuentran también Bart, Lisa, el Abuelo, Agnes Skinner, el Reverendo Lovejoy, Ned Flanders, el Sr. Burns y otros habitantes de Springfield.



Durante el homenaje se pueden ver diferentes partes de otros capítulos, pero pronto todo es interrumpido cuando llegan los extraterrestres Kang y Kodos al lugar. Su misión consistía en probar que todos los humanos son estúpidos, y que, si lograban demostrarlo, conquistarían el planeta Tierra. Para ver si estaban en lo cierto, deciden ver los recuerdos de Maggie, pero descubren que la niña sólo pensaba en las celebridades. Al ver que todos sus amados cantantes y actores vivían en la Tierra, los extraterrestres deciden no destruirla.



El episodio termina con una canción de flashback, llamada "They’ll Never Stop the Simpsons", una parodia de el éxito de Billy Joel, "We didn't start the fire".