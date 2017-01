Antes de llegar, Homer advierte a cada integrante de su familia que deben comportarse y parecer una familia normal, para así no desagradar a su jefe que tiene la costumbre de despedir a aquellos que no se comporten en su casa.



Finalmente, y a pesar del emborrachamiento de Marge y a las travesuras de Bart, Homer sale sin problemas del día de campo, pero al ver la realidad de otras familias, decide dar un vuelco a sus vidas. Primero observan el comportamiento de otras familias de su calle desde afuera de sus casas por la ventana que da al salón. Luego, estando en el bar de Moe ve el anuncio del Dr. Marvin Monroe durante la pelea de boxeo por televisión para asistir a una terapia y mejorar la relación de familia. Su costo es de 250 dólares, para lo cual gasta el dinero guardado para los estudios universitarios de sus hijos y empeña la televisión.



La terapia no funciona y el Dr. Monroe termina echando a Los Simpson de la consulta, pero como decía el anuncio en televisión, si la terapia no funcionaba, se le debía pagar al paciente el doble de lo que habían pagado, por lo que Homer sale con 500 dólares en los bolsillos, con lo que comprarán una nueva televisión.