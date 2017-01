Marge llama a los Amish para que construyan una nueva casita del árbol para Bart. Sin embargo, como los Amish saben poco sobre electricidad, la casa de Bart se prende fuego, y Homer queda atrapado dentro, inconsciente. Homer llama a Ayudante de Santa para que lo salve, pero el perro no lo hace. En cambio, el gato, Bola de nieve II, lo salva, arañándole el pecho para despertarlo.



Bola de nieve II comienza a ser reconocido como un héroe en Springfield. El parque para perros es renombrado como "Parque Municipal para Gatos Bola de nieve II". Homer declara en una entrevista que no tiene perro, y desprecia a Ayudante de Santa de la casa.



Atado en el jardín, sediento, Ayudante de Santa bebe de una lata de cerveza, la cual se balanceaba sobre su nariz. Un reportero le saca una foto al perro, la cual aparece en la portada del periódico de Springfield. Esto llama la atención de los propietarios de la cerveza Duff, quienes anuncian que Duffman sería reemplazado por Ayudante de Santa, como su nueva mascota, Espuma McDuff.