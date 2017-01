Sin embargo, cuando comienza a caminar para gastar su dinero, tropieza con el maní, y el billete vuela a través de la ventana abierta. Bart y Milhouse encuentran el billete, el cual usan para comprar un super raspado gigante y dulce, ya que Apu lo había llenado de jarabe. Después de haber tenido alucinaciones, ambos hacen una cruzada alrededor de Springfield, estando en un estado psicodélico por el azúcar. A la mañana siguiente, Bart no recuerda nada de lo ocurrido el día anterior, por lo que se sorprende cuando se da cuenta de que se ha unido a los niños exploradores.



Ese mismo día, Bart lleva su uniforme a la escuela para devolverlo, pero luego descubre que los niños exploradores se salvaban de hacer el examen de matemáticas. Aunque la primera reunión de exploradores le desagrada, luego ve que los niños recibían navajas de bolsillo por ser scouts. Por esta razón, decide ser un niño explorador.



Un día, los exploradores realizaban un viaje de padres e hijos, así que Bart se ve obligado a llevar a Homer. A él no le gusta demasiado, y aún menos cuando ve que debía compartir su balsa con Ned Flanders. Accidentalmente, en el río, el pequeño grupo de Bart, Homer, Ned y Todd Flanders toma el camino equivocado y quedan perdidos en el mar. Sin tener otra cosa que hacer, deciden esperar a ser rescatados, aún cuando no tenían ni comida ni agua. Cuando todo parecía perdido y creían que iban a morir, Homer comienza a sentir un aroma a hamburguesas, y luego descubre un puesto de Krusty Burger en una plataforma petrolera en medio del mar.



Mientras tanto, los otros niños exploradores habían tomado el camino correcto, pero, de todas formas, terminan peor que Homer: cuando estaban en medio del bosque haciendo una fogata, son atacados por un oso, contra el cual Ernest Borgnine, quien lideraba el grupo, no podía luchar ya que Homer le había robado su navaja de bolsillo para dársela a Bart como regalo.