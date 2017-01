La gran mayoría de los bocetos no son más que variaciones de Perro Peligroso.



Bart crea una caricatura llamada "Chico Peligroso", la cual es vista por el tipo de la tienda de revistas y por Stan Lee y es rechazada inmediatamente. Bart busca de nuevo inspiración y se da cuenta que las anécdotas diarias de su padre Homer son muy graciosas. Dibuja entonces una historieta llamada "Papá Rabioso", presentado cosas graciosas que Homer hace cuando se enoja. La historieta se vuelve un éxito.



Un representante de la compañía de Internet BetterThanTV.com se acerca a Bart y le ofrece convertir a Papá Enojado en una caricatura de Internet. Bart acepta y es así como Papá Enojado se vuelve muy popular (el sitio no pornográfico de Internet más visitado).



Cuando Homer se da cuenta de lo que ha hecho Bart, inicialmente se enfurece y lo estrangula hasta que Marge y Lisa lo detienen y Homer confirma que tiene un problema con la ira. En vista de esto, Homer decide aguantar los ataques de ira. Esto pone en problemas a Bart, pues ya no puede producir más episodios de "Papá Enojado" si Homer no se enoja.



La nueva actitud de Homer es difícil de mantener, especialmente desde que comienzan a sucederle continuos incidentes que lo harían enfurecer. Homer mantiene su compostura con gran dificultad.