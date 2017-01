"SIn Duff"

En el desayuno, Lisa le muestra a su familia su proyecto para la feria de ciencias escolar: un tomate genéticamente modificado, de tamaño superior al de una cabeza humana, con el cual, según la niña, se podría curar el hambre mundial. El proyecto de Bart consiste en estudiar los efectos que el cigarrillo causaba en los perros, usando como "voluntario" a Santa's Little Helper.



Mientras tanto, Homer sale del trabajo y acompaña a Barney a un tour por la destilería Duff. Luego de la visita, Homer trata de impedir que Barney, ebrio, conduzca su auto, golpeándolo. Cuando están saliendo del estacionamiento, con él al volante, el auto es parado por la policía. Los oficiales le hacen un test de alcoholemia a Homer, el cual pasa. Pero Barney, vengándose de Homer por haberlo golpeado, les dice a los policías que le hagan un test de aliento, en el cual Homer no logra pasar. Luego de esto, es arrestado, su licencia es revocada y queda obligado a ir a clases de manejo y a las reuniones de Alcohólicos Anónimos.



En la escuela, tres días antes de la feria de ciencias, Lisa comete el error de dejar su tomate gigante bajo el cuidado de Bart durante un momento, quien aprovecha la oportunidad de arrojárselo a Skinner. Cuando Lisa ve lo que ha hecho su hermano con el proyecto, se pone furiosa. Luego, le pide ayuda para su proyecto a Marge, quien le sugiere presentar un hamster corriendo sobre una rueda. Lisa toma la idea, pero la modifica un poco: decide hacer un trabajo comparando la inteligencia de Bart con la de un hamster. Luego de dos pruebas sencillas, el hamster va ganando por dos a cero.



Más tarde, Marge le da a Homer una revista, en donde había una serie de preguntas sobre cuánto bebía. Escuchando las respuestas, decide pedirle que deje de beber cerveza por un mes, lo cual Homer finalmente acepta. Mientras tanto, Homer recuerda cuando tenía 17 años, compraba cerveza con una identificación falsa, además de escuchar a Queen hasta quedarse dormido.



Mientras tanto, Bart encuentra las notas del proyecto de Lisa y, en venganza, las esconde. Sin embargo, ella las encuentra rápidamente, ya que estaban en su habitación. Homer, por su parte, trata de no pensar en cerveza mientras que va a trabajar en la bicicleta de Lisa. Luego de una serie de varios avisos que lo hacen querer beber, Homer se distrae y choca contra una torre de botellas de Duff.



En la feria de ciencias, el proyecto de Lisa queda arruinado por Bart, quien, vengándose de ella, había hecho un trabajo llamado: "¿Pueden los hamsters volar?", colocando un pequeño hamster en un avión miniatura. Lisa trata de explicarle a la audiencia que el proyecto de su hermano no tenía valor científico, pero a todos les gusta, lo que hace que gane.