"Dos docenas y un galgo"

Muy rápido, los dos perros se enamoran, y el dueño de La Más Rápida, viendo la situación, le regala su perra a los Simpson.

Unos días más tarde, para sorpresa de todos, la novia de Santa's Little Helper da a luz a 25 cachorritos. Los cachorros son llamados Rover, Fido, Rex, Spot, Rover II, Fido II, Rex II, Cleo, Dave, Jay, Paul, Branford, Dave II, Jay II, Paul II, Branford II, Sleepy, Dopey, Grumpy, Donner, Blitzen, Grumpy II, King, Queenie, Prince, y El Cachorro Conocido como Prince.



Aunque los perritos se veían muy lindos y cariñosos, pronto, al ir creciendo, se convierten en un problema, porque son demasiados y muy destructivos. Un día, Marge decide que no los pueden tener más, por lo que organiza un día en el jardín para regalarlos. El Sr. Burns, que va a ver los cachorros, declara que con mucho gusto se los llevaría a todos para que sean felices en su mansión; sin embargo, los niños ven algo malo en él y le dicen a Homer que no le entreguen a los perros. Pese a que Homer no se los da, Burns, junto a Smithers, roba a los cachorritos.



Bart y Lisa, al descubrir el robo, van a la mansión de Burns y lo observan por una ventana. Al principio, Burns parecía tratar bien a los cachorros, e incluso agarra uno que se paraba en dos patas y declara que es su favorito, luego de nombrarlo "Pequeño Monty". Sin embargo, luego Bart y Lisa ven que Burns le cuenta a Smithers un plan para matar a los perros y hacer con sus pieles un abrigo.



Los niños entran por la ventana y, en un momento en que Burns deja solos a los perros, los agarran y los lanzan por el ducto de lavandería, para que desemboquen en esa habitación y así tener tiempo de escapar. Sin embargo, en cuanto llegan abajo, descubren que Burns los estaba esperando. Cuando el millonario se dispone a matar a los perros, Bart le quita a Pequeño Monty de sus manos y lo mezcla con los otros, para que así Burns no pueda distinguirlos y los deje vivir a todos. Pese a esto, Burns le pide al perrito que se pare en dos patas y él, inocentemente, lo hace. Mientras que Burns se inclinaba para tomar al cachorro, Bart ve las medias de Burns en una soga. Al atraerlas hacia los perros, ellos las ven y, para tratar de alcanzarlas, se ponen en dos patas. Al verlos a todos en esa posición, nuevamente Burns no puede distinguirlos. Cuando se prepara para dispararles a todos, los ve tan lindos que se arrepiente; entonces, gira para matar a Bart y Lisa. Sin embargo, al verlos también se siente incapaz de dispararles, para gran alivio de los niños.



Finalmente, Burns compra a los 25 perros, los cuales se convierten en campeones de carreras y le hacen ganar a Burns millones de dólares.