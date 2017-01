Según la forma de ser de los alumnos, toman la huelga de una manera diferente: Lisa se obsesiona y pide ser evaluada, Milhouse es obligado a tener clases con un profesor particular, Jimbo se dedica a mirar telenovelas con su madre, y Bart disfruta de su nueva libertad. En particular, Bart hace lo posible por mantener a Edna y a Skinner distanciados, y así evitar que lleguen a un acuerdo y que se reanuden las clases.



Luego de una reunión organizada por Marge, los padres de los alumnos de la escuela deciden hacer algo por sus propios medios y comienzan a dar clases ellos, como maestros suplentes temporarios. Para los estudiantes, que sus padres les den clase es aún peor que lo que había antes, especialmente cuando Marge se convierte en la maestra de Bart. Siendo sobreprotectora con el niño, Marge causaba que Bart sea golpeado por los abusones, por lo que un día el niño decide arreglar las cosas entre Edna y Seymour.



Con la ayuda de Milhouse, Bart encierra al director y a la maestra en la oficina de Skinner, diciéndoles que no los dejaría salir hasta que hubieran llegado a un acuerdo. Luego de golpear la puerta durante horas y sentirse prisioneros en su propia escuela, a Skinner y Krabappel se les ocurre una idea para que la escuela tenga más dinero: alquilarle una parte de cada aula a la Prisión de Springfield, para que los presos tengan sus celdas dentro de la escuela. Así, los niños vuelven a tener clases con los profesores de siempre, pero ahora con una lección: si fallaban en la escuela y eran muy problemáticos, podrían terminar como los presos que veían todos los días al ir a clases.